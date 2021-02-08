全球生物醫學科技集團（Medera Pharmaceutical）公佈，在港設立首個商業用動態藥品生產管理規範（cGMP）級別的細胞及基因醫療產品生產設施，該集團行政總裁兼聯合創辦人李登偉表示，該設施有助本港研發藥物、細胞及基因療法，擴展再生醫學領域。他強調，此設施只是起步，未來會繼續擴展。被問到會否有意將公司上市集資，他笑指很快會有消息，續稱會研究不同的上市地點。

一般藥廠及食品廠均有GMP制度，確保有關產品在製造過程、質量等有一定水準。而cGMP的標準及規範更為高階及嚴格。李登偉表示，由於細胞及基因等療法日新月異，有關監管要求不斷變化，而cGMP會透過不斷更新技術及系統，以符合現行的生產質量管理規範、工序、廠房，並有助於防止污染、偏差、故障等，確保藥物符合質量標準。

李登偉表示，有關設施耗資2億元，目前處於儀器測試階段當中，須待衛生局批准。其後會就產品進行模擬生產。他透露，有關設施會應用在針對癌症、末期心臟衰竭、盲眼等療程，「方向好大」，並預期兩年內會有項目推出。

集團首席醫療總監陳志峰則指出，香港具備相關專才，惟欠缺硬件，致在細胞及基因療法落後於其他地區。現設立cGMP，他冀有助本地發展相關領域，為本地患者提供多個醫療選擇。對於產能的問題，他未有正面回應，但表示規模會不斷增加。

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