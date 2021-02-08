東方表行（398）表示主席及執行董事楊明標於本月5日辭世。根據「世界華商投資基金會」，楊明標是上世紀六、七十年代經濟起飛的見證者，他笑說︰「我們這些人，好有毅力。紅褲仔出身，樣樣事親力親為。」

楊明標1951年加入成安記表行做學徒，掃地、打雜、跑腿全都做，他說︰「那時有工做已經好幸運，而且不用擔擔抬抬，所以什麼都拚命做。」一年多已升為櫃面，再過三、四年便得到店內最重要的買手一職，「做生意最緊要勤力和醒目，那時朝八晚十，食住都在店內，永無休息。除此之外，也要捉摸老闆的心意，簡單如老闆飲咖啡的口味也要記得清清楚楚。」而且老闆說了一次就要記好，不可以再問。

楊明標於1958年創辦專做二手表生意的華新行。當年手表屬罕有貨品，楊明標懂得到當舖買斷當的手表，再將舊表表殼打磨修理一番後，才賣給海員和水客轉賣至國內及東南亞一帶，「那時我們還未有舖頭，用報紙包著十幾隻表，就去跟海員傾生意。」

1961年，楊明標正式在上環成立東方表行，「上環近海一帶有一整排表舖，有四、五十間，包括金輪、藝林，與當年全東南亞最大的表行林源豐都在我們表行附近。」楊明標看準市場需要，專注買賣二線瑞士表。

1973年，東方表行因鯨吞行內老大哥瑞士表行，讓東方表行由一間二、三線舖頭，變成擁有奧米加、勞力士等最大牌子經銷權的龍頭舖。他採取穩打的方針，即是先購物業，再開表行，每當公司積存到一定的資金就買下物業，就不用擔心租金，可安心發展業務。

楊明標沒有染指樓市股市，他說︰「我是低層出身，在這行待了很久，見到好多行家在一個時期好風光，但隨即就欠了銀行一大筆債，又有訴訟。做生意最緊要是穩健，炒樓炒股不適合我，就算買舖都要慢慢看，先要想自己負不負擔得起。」副業方面，楊明標只嘗試過進軍珠寶與音響零售業，不過最後還是覺得沒有把握而放棄，他說︰「做鐘表生意，自己把握貨源，做自己的生意，如果要輸，我都情願輸在本行，輸了只怪勢頭不好，不關自己事，心甘情願。」

東方表行今日收市跌0.4%，至2.63元，市值為12.8億元。

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