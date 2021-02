近期除了GameStop之外,在虛擬貨幣市場亦有一項貨幣炒得火熱,就是Dogecoin,主角同樣有Reddit以及Tesla創辦人馬斯克,今次Reddit仔在24小時內將Dogecoin推高8倍,除了Reddit仔之外,還有馬斯克Twitter幫手,話Dogecoin係佢最喜愛的虛擬貨幣,又話Dogecoin係人民嘅虛擬貨幣等等。Reddit討論區中,口號由GME to the moon,變成Doge to the moon。

還有網民為虛擬貨幣價值找來定價的基礎,「疫情下的刺激經濟方案總值1.9萬億美元,而整個虛擬貨幣市場的市值只有1.15萬億美元」,講到好似虛擬貨幣係用作震災咁款。當然亦有一些實際點的理由,就是有瑞士酒店開始接受Dogecoin付款之類。與GameStop不同的是,炒起Dogecoin無挾淡倉之意,與股票一樣,純粹係覺得佢個故仔夠Sexy。

講返少少歷史,Dogecoin原本只是軟件工程師開的玩笑,以Bitcoin作原型開發出來的虛擬貨幣,後來發展成打賞及慈善用途,而Dogecoin越來越受歡迎之際,卻出現不少相關騙案,令兩位創辦人先後退出。

整個虛擬貨幣市場價值是否可以炒上至與刺激經濟方案總值一樣甚至超越它,無人有水晶球可以料到,但各國積極放水卻並不是假象,游資到手自然要搵出路,推高某項單一資產價值有何難?這些波動極大又無乜實際項目支持的資產,搭上順風車,最重要是注碼上要控制至輸晒都無所謂的大小,才可以在價格落大上大落下保持平靜的心境。

散子

