盛業資本

盛業資本（6069）發盈喜，預期去年盈利按年增長10%，主要受惠於信息科技服務收入增2倍；以及合作夥伴資產支持證券及資產支持票據，其金融資產公允值收益大增。

保利協鑫

保利協鑫（3800）與協鑫新能源（451）聯合公佈，佔75%本金總額的票據持有人已提交重組支持協加入契約。公司於本周初公佈，協鑫新能源無法償還於上月底到期的5億美元票據，將引發公司其他財務負債項下的交叉違約，並對日後的業務、經營業績和財務狀況產生重大負面影響。

董事會對最新管理賬目的初步評估，由於人民幣兌美元升值，公司去年以美元計價的債務錄得滙兌收益約3億元人民幣。

廣州基金

廣州基金（1367）公佈，上市委員會覆核聆訊已於上月底進行，公司於上周五接受港交所函件，告知公司，經慎重考慮所有事實及證據，以及由公司及上市科提交之全部資料，上市覆核委員會決定維持上市委員會維持公司暫停買賣決定，認為公司未能進行足夠程度之業務運作及持有足夠價值之資產支持其營運，以保證其股份維持上市地位。

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