胡潤研究院與方太聯合發布《2020方太·胡潤財富報告》，指出中國擁有600萬人民幣資產「富裕家庭」較去年增加1.4%，首次突破500萬戶；千萬資產「高淨值家庭」增2%至202萬戶；億元資產「超高淨值家庭」則增2.4%至13萬戶。

世界經濟尚未復甦，報告稱中國經濟去年面對「逆全球化」思潮和貿易戰等持續等不穩定不確定性因素，整體保持平穩。報告指出，擁600萬資產「富裕家庭」總財富達146萬億元，是中國GDP的1.5倍，其中億元人民幣資產「超高淨值家庭」總財富為94萬億元，佔64% ；3000萬美金資產「國際超高淨值家庭」總財富為89萬億元，佔61%。不過胡潤數字包含港澳台家庭，若撇除相關數字，在中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數目為399萬戶，較去年增加6.8萬戶，增長1.7%。

同時，中國高淨值人群對未來中國經濟的信心增強，經濟信心指數達6.51分，滿分10分，高於前兩年，並且為10年來除2018年以外的最高分。表示「非常有信心」的比例增長至47%，同屬10年來最高。投資偏好重視財富的安全和歸屬，風險偏好降低。房產配置作為穩定的資產保值類型，仍受高淨值人群青睞，尤其是國內一二線城市房產。

胡潤表示，中國高端消費者特別值得關注，因為他們消費能力很強，是拉動內需的重要力量。中國內地千萬資產高淨值家庭數量已經超過160萬戶，去年總消費規模達到3萬億元，千份之三的人口創造了3%的中國GDP。他們所引領的消費趨勢，三五年後，市場明顯能看得到。”

方太集團副總裁孫利明指，疫情下消費者生活理念發生了巨大變革，高淨值人群品質意識、健康意識顯著提升，疫後主消費領域回歸家庭，更加注重健康投資。

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