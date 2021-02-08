恒地（012）繼續秉承全年無休的賣樓傳統。恒地營業(一)部總經理林達民稱，旗下八個新盤包括元朗尚悦‧嶺、西營盤翰林峰、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰及尚譽、香港仔南津‧迎岸、紅磡啟岸及長沙灣家壹，新春期間（12日至28日）送出置業大利是，購入實用面積361方呎以上單位，可獲贈2.38萬元大利是﹔購買360方呎以下的單位，則獲贈1.38萬元大利是。

藝里坊·2號初一賣樓

此外，恒地營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊·2號及大角嘴利奧坊‧曦岸，剛上載全新銷售安排，共加推23伙於本周五大年初一發售。

其中藝里坊·2號提供10伙，包括2伙2房、3伙1房平台特色戶及5伙開放式單位，折實售價600.288萬至1,275.168萬元，折實呎價29,204至35,278元。最平為19樓K室，實用面積196方呎，開放式間隔，折實售價約600萬元。項目至今累售181伙，佔可發售單位205伙逾88%。

利奧坊‧曦岸同日亦上載全新銷售安排，推出13伙於大年初一發售，包括7伙1房戶及6伙開放式單位，折實售價494.946萬至643.002萬元，折實呎價23,330至26,464元。入場單位為2座15樓L室，實用面積197方呎，開放式間隔，折實售價約494萬元。該盤至今累售198伙，佔可發售單位257伙逾77%。

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