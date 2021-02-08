中半山峰景一個高層戶，實用面積3,184方呎，消息指，單位剛透過股權轉讓方式出售，成交價1.5億元，實用呎價4.7萬元，無論成交價及呎價均創屋苑新高。據悉，原業主為實德環球主席楊海成及相關人士，1990年以1,200萬元購入單位，持貨逾30年，帳面賺約1.38億元，升幅逾11倍。

虛擬貨幣熱炒，比特幣（Bitcoin）更重上超過4萬美元以上水平，造就不少投資者獲厚利。土地註冊處資料顯示，跑馬地雲暉大廈A座低層2室，實用面積1,953方呎，連一個車位，上月以5,600萬元成交，新登記買家MADDEN HUGH DOUGLAS、LY VOCH LIM，兩人以聯名方式購入單位，前者為前稱品牌中國，現稱BC科技集團(863)行政總裁，曾在港成立首間Bitcoin交易實體店商人，並曾於匯豐銀行、澳大利亞聯邦銀行及美國道富銀行等擔任高管職務。

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