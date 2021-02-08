自工商舖撤銷「雙辣稅」後，相關物業交投隨即轉活，惟市況未見好轉，市場屢錄蝕讓成交。本港茶記一哥翠華集團（1314）主席李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，最新勁蝕2,800萬元沽出尖沙嘴舖位，並由恆和珠寶（513）接貨。

恆和珠寶最新發公告指，尖沙嘴赫德道19至23號夏蕙閣地下A及B號舖，以及一樓A至H室，總面積達5,000方呎，最新以6,500萬元易手，呎價約1.3萬元。據了解，舖位目前由酒吧以月租23.5萬元承租，租金回報約4.3厘。

翻查資料，上述舖位原業主為翠華主席李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，於2014年以8,500萬元購入，持貨逾6年，單計賬面已蝕2,000萬元或23.5%；惟計及入市稅項等費用，料實蝕約2,787.5萬元離場。

事實上，受社會運動及疫情先後夾擊，本港零售及餐飲行業亦處於「寒冬」，其中翠華過去一年連環棄租多個核心區舖位，包括最新提早撤租銅鑼灣駱克道4層旗艦巨舖，每月慳近146萬元租金。

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