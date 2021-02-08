散戶逆襲大戶之戰，隨着空軍投降，戰況轉靜，GameStop個game都stop。不過，市場真正最大淡倉，唔係喺股市或商品市場，而係喺滙市。近日美元投機淨倉處於歷史高位，淡倉達2個標準差，滙市規模之巨，一旦挾淡，遠比GameStop或白銀大鑊。美滙指數已現築底走勢，小心！美元作為環球資產定價基準，所有熱錢同投資資金來源，一向係市場嘅「風險之母」（Mother of risks）。

上周，美滙指數低位整固後，突破頭肩底頸線91，量度升幅目標92以上，不利新興市場。大摩亦指，不排除MSCI新興市場指數或已見頂，列舉八大原因，包括美滙指數止跌。新興股市強弱同港股關係密切，若MSCI新興市場指數走樣，港股難免變樣。

睇返港股，本周五就過年，周一，北水收水前夕（港股通周二至下周三暫停），市場亦等收爐，恒指高開低走，收29,319，升0.1%。由於北水截流，少條水喉，恒指牛年之前料牛皮，喺29,000至29,500徘徊。

講到過年，繼深圳、蘇州、成都後，北京剛於周日啟動數碼人民幣紅包活動。數碼人民幣加速，上海亦喺同仁醫院發「可視卡」予醫生作數碼人民幣錢包。可視卡如八達通，屬儲值卡，拍卡支付，毋須綁定手機同內地銀行戶口。

八達通若食到跨境數碼人民幣支付條水，錢途可期。八達通大股東港鐵（066）過去一年都幾閉翳，早前更發盈警，料去年蝕48億元。不過，喺疫情下，市場不感意外，並對其售樓業務有憧憬。美銀睇好港鐵日出康城項目「LP10」同黃竹坑項目，將帶來可觀盈利。美銀、高盛對港鐵目標價，分別睇51元、48元。該股現價44.15元，10天線升穿20天線，不妨留意。

割柑人

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