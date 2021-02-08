北水長假前最後一天南下，大市成交明顯減弱，全日不足2,000億元。究竟北水暫停期間，港股係失去承托力向下走，還是外資接力托高再派貨？下星期四北水回歸自有分曉，但之前講過，早輪洗牌後貨源已落入強者手中，所以後市就算唔炒上，也難以回試28,200點水平。

大價股相對偏靜，但細價／概念股炒到飛起，望一望十大升幅榜，冇五成升幅都入唔到榜，你就知道鑊氣有幾勁。最重要係有成交配合，閒閒地都幾千萬甚至過億成交，絕對唔係乾炒牛河咁簡單。呢啲市況炒鬼最開心，成交唔使太旺，大價股唔使大升，指數一兩百點上落，然後資金喪炒爆升股，扑中一隻半隻，分分鐘係大茶飯。

fb專頁今午推介百奧家庭互動（2100），正正係資金圍炒對象之一。以收市價計，股價已連續兩日新高，炒作催化劑乃騰訊（700）日前宣佈成為主要股東，持貨達12%。集團主要從事開發及運營兒童在線虛擬世界及若干離線業務，中期盈利增長6.4倍至1.5億元，金額計已相當於上一年度全年，再發盈喜只是時間問題，當飛魚科技（1022）單日可以升1.3倍，百奧昨日升幅不足兩成，已經十分內斂，短炒用今日均價2.79元計數入場，十幾格博高處未算高，有得諗。

唐牛

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