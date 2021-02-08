疫情持續令酒店業大受打擊，面臨放無薪假、裁員及停業等苦況。以九龍倉（004）旗下酒店集團為首，聯同大酒店（045）的半島酒店集團、鷹君（041）旗下朗廷酒店集團及夏利里拉酒店，撰文稱旗下多間企業因疫情無奈裁員，受影響員工達數千人，要求政府放寬晚市禁令，考慮延長食肆營業時間至晚上9時，挽回行業員工生計。

作出呼籲的酒店集團涉本港11間酒店，包括半島酒店、九倉旗下馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店及美利酒店，朗廷旗下朗廷酒店、康得思酒店、朗豪酒店、逸東酒店，夏利里拉酒店旗下金域假日酒店及The Hari。

九龍倉酒店總裁高康琳（Jennifer Cronin）代表多間酒店集團表示，酒店業過去一年受示威活動及疫情的雙重打擊，已面臨第二次世界大戰後最壞情況，餐飲業及酒店業的失業率高企，即使政府去年向業界發放津貼，惟酒店業的虧損動輒以數千萬元計，資助金額僅杯水車薪，數間酒店集團不得不裁減人手，受影響員工達數千人，部分裁員工更任職數十年，情況令人痛心。

因此，她要求政府採取更多行動重振酒店業，包括考慮延長食肆營業時間至晚上9時，讓市民在嚴守社交距離之餘可家人共晉晚餐，以及呼籲政府就隔離措施和關閉邊境訂立清晰的策略，為本港已接種疫苗的人士擬訂外遊規定，並為市民制定周全的疫苗接種計劃，協助重啟本港旅遊業。

她又指，近期「居家度假」（Staycation）吸引不少本地客，讓酒店業看到一絲希望，惟疫情再度爆發，令業界須再次遵從指引，包括無法開放酒店游泳池、水療中心，以及客人不能在酒店餐廳用膳，令居家度假吸引力大減。她期望政府延長食肆晚市營業時間，令萎縮的居家度假市場可於在農曆新年過後，預期亦可重拾動力，又指不少公司將再度就2021年發表盈利警告。

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