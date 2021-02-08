中石油（857）現價2.39元。最新分析報告上周來自瑞信，睇3.9元。

今年以來，紐約期油急升17%，埃克森石油（美：XOM）大漲21%，中海油（883）進賬20%，中石化（386）亦升8%。中石油（857）反跌0.4%，殘價買入，回報料不錯。

1）中石油上周一開市前公佈，2020年股東應佔盈利預計534.85億元人幣，增17%，增長來自出售石油管道資產稅後收益320億元人幣入賬，EPS 0.25元人幣，PE 8倍。不計出售石油管道純利及其他非經常項目，賺270億元人幣，PE 16倍。

2）油價每變動1美元，中石油盈利估計變動4.2%。年初至今油價每桶較去年平均高出36%（每桶升15美元），不計特殊項目，預測中石油2021年盈利440億元人幣，EPS 0.21元人幣，PE 9.5倍。

3）中石油特別吸引的是，PB超低。去年6月底，每股NAV 6.61元人幣，估計2021年底增至7.15元人幣，PB低至0.28倍，歷來最低（不計早前股價低過現時10%時期），較6年平均0.66倍折讓58%。

2021年，埃克森預測PB 1.33倍，中海油0.67倍，中石化0.50倍。中石油較同業折讓高達64%！

4）中石油往績股息率7.2厘，2020年中期大增26%，預測股息率8.3厘。過去6年，平均股息率2.3厘，現時高出2.6倍，皆因近年股價跌得太殘，現價較2018年高位跌去65%。

＊中石油現價2.39元，以PB 0.4倍計（己照往年平均大打六折），見3.4元，潛在升幅42%。星展睇4元，瑞信睇3.9元。

同場加映：中石化冠德（934）現價2.82元，較52周低位2.40元高出有限，值博率高，憧憬發盈喜、派特息、私有化。

冠德去年9月完成出售榆濟輸油管道，有9.66億元盈利入賬，2020年預測賺24.2億元人幣，大增88%，盈喜隨時發出，PE僅3倍。往績股息每股20仙，息率7.2厘，估計會派特息。售油管特殊盈利撥四分一派特息，每股派10仙，已可令股息率高達10.6厘。預測PB 0.47倍，較6年平均折讓一半，股價過殘。

冠德去年7月宣佈出售輸油管道前，股價4.31元，以此為目標價可也，現價2.82元，潛在升幅53%。

中遠海能（1138)上月26日股價3.61元，發盈喜後現價3.0元，值得望望。

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