南韓現代汽車（Hyundai Motor）及旗下起亞汽車（KIA）上月有傳將與蘋果合作生產「Apple Car」，惟《彭博》引述知情人士指，雙方談判數周前已暫停。現代股價應聲大跌6%，起亞亦跌13%。

上月初韓媒報道，蘋果與現代汽車正洽談合作，共同研發自駕電動車「Apple Car」。消息刺激現代汽車股價狂升兩成，創33年來最大漲幅。不過，現代及起亞周日發監管文件指，一直接獲多方企業關於開發自動電動車的磋商，但協商僅處於初步階段，尚未作出決定。

知情人士透露，蘋果與現代的談判早已暫停，但有繼續與其他生產商洽談。報道指，蘋果一向重視開發項目的保密，惟現代汽車上月高調表明與蘋果合作，惹來蘋果不滿。

早前韓國《東亞日報》曾指，起亞已獲蘋果36億美元投資，交易擬於2月17日簽署，並於2024年正式生產自駕車。不過《日本經濟新聞》報道，蘋果目前正與至少6間車廠洽談中。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！