《蘋果日報》今日的頭條報道完整地刺痛了中產、上流階級。它道出一個客觀的現實 - 國際學校學生出現移民潮，債券由過千萬跌至超低水平。

天要下雨，娘要嫁人，香港這兩年發生的事，所有人也瀝瀝在目，親朋戚友要逃離香港，誰也攔不住。任你口裏說自己多愛國，一去到自己切身利益，身體還是最誠實？移民不是罪，口裡最愛國的政協，仔女還是在外國接受教育，做移民生意。

吊詭的是，最上流的政商人物及家人都雞飛狗走，那你們有什麼說服力叫人留在香港？當大部份香港人利用BNO移民時，你還有什麼理由阻撓別人？

國際學校最值錢是「國際」兩個字，本質上國際學校精英貴族學校，包括聘用外國老師，教學用外國教材，有最新最完善的國際配套，銜接海外升學網絡...再加上身邊同學朋友圈和家長圈都是社會上流，這些人際網絡尤其值錢。

無可否認，現在香港不那麼國際了，我們正在擁抱大灣區，這些貴族學校自然也不那麼貴族了。當身邊的社會上流賢達也逃離香港，那麼所謂的家長圈學生圈上流網絡，還值錢嗎？

有時我不知道，政府是真無知還是假無知。正如國際金融機構離開香港時，香港的金融部門居然好像痴男怨女般，拍門問公司高層為何撤出香港。以拍拖做比喻，你比人飛，仲會唔會走去問前男朋友女朋友，點解你要飛我？心照了，好不好？

國際，這兩個字背後的含意，香港人未必體會，就好像經濟學的公共物品，有的時候我們不會珍惜，冇咗就會後悔莫及。

香港最值錢的地方，就是因為我們在國際社會整個大體系之中，arbitration曾經以香港做基地，現在也不了跟世界各地有引渡條例，現在香港成為了卻罪犯天堂，只要其中一個人穿公司櫃桶，然後捲款而逃，香港監管部門就捉唔到佢了。

渾水

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！