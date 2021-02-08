疫情下市民年關難過，唔少銀行都做下善事，東亞銀行（023）除咗送福袋，聯席行政總裁（CEO）李民橋（Adrian）同埋李民斌（Brian）仲一齊笑騎騎寫揮春祝福一班有需要人士，難得地睇到Adrian手書法（見圖），而Brian嘅就無緣見到，唔知手字係點架呢？

話說早排東亞銀行義工隊喺中環總行、觀塘東亞銀行中心舉行兩場寫揮春活動，號召同事一齊親手寫揮春，兩位老細Adrian同Brian緊係唔少得嚟撐場啦，佢哋話過往新春期間都會舉辦社區午宴，但疫情關係改為送福袋及飯盒贈券，而福袋就會挾埋揮春送畀大家。

東亞會同7間非政府機構，向本港2,000名有需要人士送上福袋及飯盒。另外，義工隊亦會協助收集賀年食品禮盒轉送「樂餉社」。疫情下新年特別唏噓，華華希望難關快啲過，大家都唔使咁辛苦啦。

李華華

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