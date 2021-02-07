【圖金者言】

最近市場熾熱到讓人以瘋狂來形容，眼見快手上市的火爆，稍有股齡的讀者可能會回想起當年萬人空巷排隊拿表申請Tom.com的那段往事。事過境遷，歷史不會簡單重複，這次火爆搶購的大背景是北水南下，大量來內地投資者湧入。加上一批甚具競爭力的新經濟股份陸續上市，這些股份由於在A股市場沒有同類，具有一定獨特性，除了受到散戶個人投資者追捧之外，亦特別受內地基金青睞。近來這些內地公募基金熱銷，集資後手頭大把現金，對配置港股又極有興趣。

從技術分析角度來看，港股市場近年呈現升市頂部多數伴隨着波動率急升，成交量換手率激增，畫面就如一幅各路資金瘋狂搶閘入市的盛況，高潮過後反高潮，泡沫爆破，一瀉千里留下一地鷄毛。因此當1月底出現急升近千點、成交激增的景況時，有一定經驗的投資者必定心裏一驚，暗叫不妙。

那麽這次又會猶如過去的經驗那樣發展嗎？我們先來從長線視角來分析。恒指月線圖處於一個向上的走勢通道，去年年初由該上升通道的底部線回升，目前已經回到了中線範圍。上文介紹過，由上年初展開的回升結束了自2018見頂以來持續了兩年的調整，該調整是以ABC三個浪形態完結，目前已經打破了該調整所形成的下降通道確認調整已經完結。假如以同等下降周期來量度，該上升周期應能持續至2022年。用上升通道的高估區位置量度則在32000點以上。由此可見港股未來一年的走勢依然偏樂觀一點，有潛力出現一個更加大的泡沫才見頂。

橫看外圍，美股處於一個健康的長期牛市當中，中國A股上證指數在低位橫行已久，而代表新經濟的深成指及創業板指數已經走出了一段中期升浪。兩者雖然同樣存在短期漲幅過高有修整的需要，但中長線走勢依然看好。

看好銀娛、JS環球

從宏觀經濟層面來看，後疫情時代下，新經濟類行業依然充滿動力的同時，市場對經濟增長的預期正變得越來越樂觀，由於經濟在疫情時代處於停頓，一些商品和行業都存在庫存過低的現象，當未來經濟復蘇，補庫存將增添增長動力，只要聯儲局沒有太急退出寬鬆政策，宏觀因素依然利好股市。

短期來說，恒生指數上漲太急導致有調整需要，那麽3月底更有可能出現調整低點而非頂部，其後再度拉高5月再見高峯。我更加希望市場出現健康調整，然後更有節奏地出現升浪，避免大起大落，低波動率的升浪才更持久。

有見股市升浪暫告一段落，模擬組合周一開市將作相應調整，調出短期漲幅巨大的個股，包括有李寧（2331）、贛鋒鋰業（1772）、比亞迪（1211）、海豐國際（1308），我依然看好他們的發展，暫時調出是為了給組合騰出空間。新加入銀河娛樂（027），因澳門一直積極準備爭取通關，目標明確，目前股價亦出現突破。

同時調入JS環球生活（1691），該公司旗下九陽，Shark及Ninja品牌在各自領域均有高佔有率，市場正逐步認為國內和海外品牌可互相利用其銷售網絡形成協同效應，加上小家電行業能夠抵抗經濟周期波動，又符合線上消費大趨勢，該股可謂不二之選。

股無雙