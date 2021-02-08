中環街市活化工程擾攘多年，市建局最新公佈，批准相關活化項目的營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年；當局將與公司簽訂營運協議，並於今年第三季開始首階段營運。

公告指，考慮到營運機構須在營運及設施管理上投放龐大資源，市建局將向營運機構支付各公共空間的物業設施管理和保養支出，包括面積約10,764方呎的公共空間、連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間。當局指，相信上述安排可避免相關管理支出轉嫁予租戶及消費者，體現項目不以最大商業利潤為宗旨的原則。

此外，市建局與營運公司簽訂營運協議後，將共同成立管理委員會，就業務計劃釐定執行細節，並持續監管營運機構及其租戶的表現及營運成效，冀打造中環街市成為一幢親切舒適、具活力，以及共融的新地標。

中環街市大樓擁有逾80年歷史，屬本港三級歷史建築，並屬保育中環其中一個項目，市建局負責全面保育和活化，並於2017年展開相關工程。

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