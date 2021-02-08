農曆新年假期將至，北水年廿八（周二）起暫停，大年初七（17/2）回歸，無北水撐場港股會出現調整？抑或會事先炒上等北水接貨？有乜好股可以率先入手？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛唔單止陪大家走過沒有北水的日子，仲會同大家分析大市，兼分享本周心水股。

想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

仲有，咁大件事無人講嘅！唐牛上周二推介嘅歐舒丹（973）即將到價，當時畀出目標價$24，當日收市價$21.65，之後$20邊都可以買到，儲力幾日之後，今日一度升至$23.5，有跟進又有得執啦！

午市急CALL ︳唐牛、古天后陪你走過沒有北水的日子

日期：2月9日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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