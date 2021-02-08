根據美國證券交易委員會上載文件披露，Tesla在上月購入價值15億美元（約116億港元）的比特幣（Bitcoin）作為公司資產配置。

據coinmarketcap，Bitcoin現報42,882.94，24小時升9.71%，價格一度破4.3萬美元，創歷史新高；以太幣（Ethereum）報1,692.31美元，24小時升4.23%。

Tesla表示，預計在不久的將來開始接受比特幣作為支付產品的一種形式，將受適用法律的約束，並且最初將基於有限基礎。未來可能會將部分現金投資於一些替代儲備資產，包括數字資產、黃金以及黃金ETF。

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