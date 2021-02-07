【本報訊】樓市現名人沽貨潮。最新一宗見於北角新晉豪宅柏傲山，商業電台首席智囊陳志雲持有一個兩房單位，有指近日減價240萬元售出，持貨六年賬面獲利逾300萬元。

「想多返啲流動資金」

市場消息指，陳志雲持有的柏傲山3座高層C室，屬實用面積716方呎兩房戶，原本叫價2,500萬元，剛減至2,260萬元成交，成交呎價31,564元，屬市價水平。土地註冊處資料顯示，陳志雲於2015年2月以私人名義入市，當時買入價2,210.1萬元，扣除回贈後，賬面仍獲利約310萬元。據一手成交紀錄冊，陳當年入市獲發展商提供稅務優惠，為90%從價印花稅現金回贈或60%買家印花稅現金回贈，從中二揀一。

志雲回應：「有得賺，不過唔係好多，我買入價係1,900萬到，我擺咗市場一段時間㗎啦，但未遇到適合買家，因為係連埋租約出售，買家就冇機會睇呢個盤，但嗰度係好好租嘅，由購入到現在係冇斷過租，租過畀3個租戶，全部都好好，一個接一個。（點解要賣呀？）想多返啲流動資金、流動資產，做一啲流動性比較大嘅投資囉，多過係磚頭咁解，因為年紀大啦嘛，現時仲有喺度嘅，我都想賣嘅。」

問志雲是否想賣掉物業移民他方？志雲表示：「我現時冇咁嘅計劃，不過可以咁樣講，如果我需要離開，又或者我想離開嘅時候，我唔需要有太多顧慮點樣處理一啲唔係容易郁動嘅資產。」