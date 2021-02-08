在全球新冠疫情大流行下，對於經濟週期較為敏感的股票一如所料表現大受影響。價值型股票一般來自傳統行業，盈利與實體經濟活動互相緊扣。這些企業在全球各地實施封鎖措施時難以正常營運，亦未如過往般於經濟復蘇初期反彈。

新冠疫情爆發令價值型股票和增長型股票的表現推向前所未有的兩極化，但去年下半年，市場注意力集中於「疫情受惠者」及「疫情受害者」。投資者也理所當然地追捧前者而拋售後者。儘管美容、博彩及機場營運商等傳統增長型股票基本因素良好，但仍一概遭到拋售。

週期性和舊經濟股於2020年上半年被市場忽視。但隨着各大經濟體漸漸復蘇，不少「疫情概念股」迅速平倉，投資者注意力開始回到價值型股票。我們認為，新興市場股票仍存在許多投資機會，而且基本因素良好，企業財務穩健，預料疫情緩和後將維持強勁現金流，升值潛力不容忽視。

去年疫情全球爆發期間，尤其去年第一季，新興市場資產失去光環。但相對於發達市場，新興市場封鎖措施普遍有效控制疫情，故現時經濟已率先呈現V型反彈，國內生產總值和財政狀況亦逐漸改善，有望促進經濟重回增長。新興市場內業績欠佳的企業股票一般被市場所忽略，但我們看好一些能針對改善業務情況的企業，特別會留意能夠幫助股票質素從「普通」提升至「優良」級別的基本因素。

我們深入研究新興市場企業的財務報表，數據顯示大部份週期性行業中，銀行、能源和原料行業一般具有較低的資本重組風險，並且基本面亦較為強勁。由下而上的穩健基本因素以及各國政府在新冠疫情期間持續採取刺激措施，能夠對行業產生長遠結構性的變化。各國政府的援助措施大多具有針對性，而非向所有行業提供援助，另一方面向消費者派發消費券以帶動經濟活動。我們相信此舉將惠及受疫情影響的行業及股票，有助於改善外部基本因素並為投資者帶來投資機會。

我們看好對新興市場股票前景， 並密切留意其中價值型股票和增長型股票的估值差距會否已出現了見頂的迹象。我們預計經濟刺激措施、強勁居民儲蓄率、消費需求釋放以及企業資本開支回報等因素，均能帶動新興市場的週期性復蘇。銀行、能源和原料等週期性行業的財政狀況穩健，所涉及的資本重組風險亦相對較低，投資者可多加留意這些行業。

普徠仕新興市場探索股策略基金經理

楊俊

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