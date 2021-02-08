外媒報道，前英國保守黨領導人Iain Duncan Smith等50多名政客致函滙控（005）主席杜嘉祺，要求他解凍立法會前議員許智峯及其家人的賬戶。

據《泰晤士報》報道，由8國跨黨派議員組成的對華政策跨國議會聯盟去信杜嘉祺，表示滙控未提供任何將許智峯及其家人賬戶凍結的法院命令或警方授權令的證據。滙控發言人表示無法對個別案件發表評論。

許智峯現時流亡海外，曾接獲滙控行政總裁祈耀年電郵解釋凍結戶口事宜，當時他引述祈耀年信中指出，銀行收到警方通知下有法律責任採取行動，凍結戶口一事無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任，許稱不接受解釋。

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