財經事務及庫務局前局長馬時亨接受《無線》訪問時表示，調高股票印花稅以增加庫房收入是可行做法。馬時亨稱︰「加印花稅不會影響到民生，而你也不會因為增加印花稅而不去炒股票；你只是覺得股票市場值得投資的、你覺得有機會賺錢，你便買。如果政府需要增加收入，這個並非壞的主意。」

馬時亨表示，政府每年固定支出龐大，難以削減教育、醫療及社會福利等開支，相信增加股票印花稅是最可行的做法。

不過，早前包括香港中資證券業協會、香港中資基金業協會、香港證券學會、香港網上經紀協會、香港股票分析師協會，以及香港證券及期貨專業總會等業界，大力炮轟這項建議，其中金利豐證券總裁朱李月華更在會上直斥，提出調高印花稅的人根本不懂金融，過往業界一直要求政府減印花稅，現今的建議是本末倒置。

富途證券高級合伙人鄔必偉則表示，擔心增加印花稅會導致資金流至新加坡、美國等低印花稅的市場。他引用3月份數據指，單是Tesla美股一日的成交量，已經超越透過富途買賣港股的總成交量；目前，透過富途買賣美股的資金是買賣港股的兩倍。

「仙股事件」早有前科

事實上，馬時亨對於證券市場發展判斷失誤早有前科。事緣2002年7月25日，港交所發表有關細價股除牌機制的諮詢文件，建議之一是將持續30日股價低於5毫的公司從主板中除牌。由於當時不少股民熱衷炒作細價股，消息引起市場恐慌，翌日開市後細價股成為拋售目標，當中仙股更是重災區，被稱為「仙股事件」。

事後港交所撤回文件，行政總裁鄺其志更因此下台，但對市場已造成巨大傷害，主理財金的馬時亨成為眾矢之的，他事後更解釋當時和證券界人士食飯應酬探口風，未有聽過意見指細價股除牌機制有問題，自己也沒有細閱文件，受到外界猛烈批評。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！