●吉利汽車（175）1月總銷量為15.63萬部，按年增長約40%，按月增長約1%，並達至集團2021年全年銷量目標153萬部之10%以上。

●中交建（1800）去年新簽合同金額為10,667.99億元（人民幣．下同），按年增長10.59%。其中基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為9508.83億元、477.3億元、588.37億元和93.49億元。

手機設備股

●舜宇光學（2382）1月手機鏡頭出貨量為1.48億件，按月增長13.3%，按年增長36.1%。車載鏡頭出貨量為734.6萬件，按月增28.1%，按年升53.9%。手機攝像模組錄6514.8萬件，按月升43.8%，按年升29.2%。集團指，鏡頭出貨量按月及按年均錄得升幅，主要是該類鏡頭市場份額的上升，以及因為春節假期，客戶要求提前至1月出貨。

●丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷售按年升28.2％至3642.4萬件，按月跌2.1％。指紋識別模組銷售按年升63％至966.5萬件，按月跌6.2％。集團表示，攝像頭模組產品銷售及指紋識別模組銷售按年增加，主要受惠於集團於攝像頭模組業務，及指紋識別模組業務的市場份額有所提升及季節因素；攝像頭模組產品銷售按月減少主要基於客戶項目周期因素。

人事變動

●金貓銀貓（1815）執行董事兼聯席行政總裁張金鵬，因發展其他業務需要而辭任職務，即日生效。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！