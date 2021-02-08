小米（1810）董事長兼CEO雷軍近日與「米粉顧問團」進行了一場對話，並一起共晉團年飯。

雷軍提到，2021年最重要三件事情，第一，是增聘5,000名年青工程師，管理難度是空前的高；第二，建設更完備及強大的服務網絡，每一個縣城都有一個小米之家；第三，要認真建設米粉社區，他承認過去5、6年於這個問題重視得不夠，未來要真心真意與用戶交朋友。

雷軍亦表示，去年底，小米內部進行大規模調整，把互聯服務所有部門統一在互聯互通體驗。

有「米粉」認為小米部份產品未必滿足用戶需求，對於小米的產品有更高的期待，雷軍表示：「一堆平庸的產品，會稀釋小米的品牌影響力。過去一年，我們都在砍SKU數量。一定要壓縮產品數量，做關鍵的產品，不做平庸的產品，做智能高端、能夠提升體驗的產品。」

另外，小米已將全屋智能列為今年核心策略之一。今年全屋智能展示空間將覆蓋全國大部份小米之家。整體解決方案亦會加速推出，並與地產、酒店等行業合作。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！