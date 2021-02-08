鴻海系旗下較少人注意的雲智匯科技（1037），自1月中以來股價漸見異動，由5毫子起步，上日已炒到9毫子，但從成交量分析，相信仍處熱身階段，好戲料陸續有來！

短期頗大機會出現的一個催化劑就是盈喜。2020上半年，雲智匯收入、淨利潤分別按年大增69%及61%，至2.58億及970萬元（人民幣．下同）。保守假設下半年收入及盈利與上半年相同，全年將分別達5.16億及1,940萬元，按年分別增長20%及67%，夠發盈喜有餘。

雲智匯能夠成為疫情下的受惠股，源於去年初開始在歐美及部份亞洲地區，銷售兩款提升視訊會議或串流服務的SaaS產品—Personify Presenter及ChromaCam。前者在毋須綠幕的情況下，刪除演示者的背景，再嵌入任何演示中，使其猶如現場演示。後者則可助用戶在直播時替換背景或使背景模糊。疫情下居家工作令產品需求大增，推動收入及利潤分別爆升240%及210%，至1.34億及600萬元，佔整體業績52%及62%。WFH成為新常態之下，盈收前景仍然樂觀。

去年12月底，雲智匯向鴻海發行4,668萬股新股（每股0.5港元），收購Presenter及ChromaCam的專利、源代碼、商標等資產，意味獲母公司注資之餘，也獲鴻海進一步增持股權至4成水平，顯然是看好雲智匯的前景，故寧收股票不收現金。

目前雲智匯市值僅5.9億港元，而業務重心轉向SaaS產品後，估值勢將獲大幅提升，以全年相關收入2.8億人民幣計(折合3.36億港元)，現價市銷率僅1.75倍。先以1億美金市值作為目標，可見1.19元。

本人為證監會持牌人，持有雲智匯科技財務權益。

魏力

www.facebook.com/2012jason

www.instagram.com/ngailik.stocks/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！