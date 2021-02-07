不時有讀者報料，講下虛擬銀行有乜新動向，又或者唔抵得虛銀出錯唔公佈，向筆者舉報揭瘡疤，今日睇吓呢單。

該行1月中系統疑似出錯，重複存入利息獎賞畀客戶入，當時話有2,000人受影響，最終銀行無扣回重複入賬的款項，事件令該行損失咗20萬元。

事隔不足一個月，中銀、怡和旗下的Livi近日疑似出事，IT搞錯code，將啲客開戶個姓同名倒轉晒，「一子錯」導致電子月結單、綁定其他銀行eDDA全部錯晒，最終要人手改正，一個低級錯誤影響幾百個新客戶。

金管局副總裁阮國恒話，虛銀去年開戶宗數有42萬，驟眼睇都算唔錯，不過筆者自己都開咗4個戶口，有朋友開足8個，真正使用的市民有幾多？個別虛銀接二連三的犯上小錯誤，隨時影響整體虛銀形象，真係要正視先得。

金管局力谷銀行搞電子利是，簡直係開正虛銀嗰瓣，眾安利是功能真心唔錯，營造到派同收利是的感覺，在數碼年代總算保留到些少儀式感，估計籌備咗唔少時間。相反，其他虛銀就未有乜聲氣，報料人就覺得Livi唔夠畀力，淨係將轉賬功能換吓顏色咁就算。咁又係、至少要跟上傳統大行步伐，搞返個抽yuu積分咁先啱數？不過，佢話Livi嚟緊推出Mastercard，總算係抓緊debit card潮流的尾巴，仲提供1%現金回贈。咦？杜夫人無記錯，去年底QR code消費仲有10%回贈，𠵱家大削至1%，交易量隨時跌半。

另外，呢度一讚，富融銀行周五在facebook宣佈進行系統升級，不論金額大小，都會為收款人進行雙重核實，包括戶口號碼及姓名先進行交易。行多步咪好囉，唔知其他銀行又係咪會跟呢？

杜夫人

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