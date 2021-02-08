周一恒指升30點，收報29,319點，主板成交1,858億元。港股通今日收爐，大媽「班資回朝」之際，港股通南向資金買賣成交錄546億元，淨流入116億元，是繼上周三後再次回升至逾百億。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股仍是股王騰訊（700），北水成交52億元，思摩爾國際（6969）及中芯國際（981）緊隨其後，分別為35億元及28億元。美團（3690）、小米（1810）、中海油（883）、保利協鑫能源（3800）、中移動（941）、恒騰網絡（136）亦上榜，成交介乎10億至23億元，但中芯、思摩爾及保利協鑫皆錄淨沽。

淨流入最多股份，仍以騰訊及中海油為主，分別獲增倉25億元、11億元，佔淨流入約三成。恒騰網絡（136）股價勁升近五成，報8.47元創近九年新高，淨流入逾2億元，主要受旗下南瓜電影App上月新增會員86萬人、新納入港股通股票名單等消息炒起。另外，首批10萬劑國藥疫苗抵澳，濠賭股續獲追捧，銀河娛樂（27）今日再流入2.6億元，股價升2.8%。中糧家佳康（1610）亦再飆逾13%，北水流入1.2億元，股價收報4.31元。

港股通將於下周四（8日）開市，作為內地長假前最後一個交易日，大媽喜好亦較分散。對比上一次逾百億流入時，當時124億元中，滬深港通的十大成交活躍股已佔淨流入七成；今日十大僅佔淨流入約一半。

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