銀行陸續推出新年優惠，滙豐由2月12日至26日期間舉行大抽獎，共800名幸運兒將分享衣、食、住、行四個範疇各200份獎品，包括6,000元「獎賞錢」、foodpanda港幣3,600元消費額、百佳超級市場港幣6,000元現金券及HKTaxi港幣3,600元消費額，獎品總值超過380萬元。

滙豐客戶可參與涵蓋投資、保險、消費及儲蓄等活動即自動參加抽獎，例如以滙豐信用卡單項簽賬滿300元並登入滙豐Reward+參加小遊戲，保證最少可賺18元「獎賞錢」，最多可賺8,888元，持卡人於整個推廣期內最多可參與小遊戲3次；以PayMe 派利是並標籤 #superstart，於指定商戶使用PayMe付款可享即時折扣等。

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