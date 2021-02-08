證監會關注到有持牌公司在參與股權及債務資本籌集過程中，出現不合標準的作業手法及監控缺失。證監會就此展開諮詢，針對簿記建檔、定價、分配及配售活動中訂立操守標準。諮詢期至5月7日止。

證監會的主要建議包括，將中介人界定為資本市場中介人，並按有關銀團主事人進行的活動 ，例如對發售進行全盤管理；協調由銀團進行的簿記建檔或配售活動；及向發行人 提供意見，進一步界定整體協調人。第二，列明資本市場中介人應達到的操守標準，當中涵蓋多種活動，包括簿記建檔、分配及配售，藉以處理包括認購需求被誇大或欠透明度，優惠待遇及回佣。

第三，規定必須及早決定銀團成員名單和費用安排，包括定額費用及費用支付時間表，以及正式委任資本市場中介人，並在書面協議訂明相關角色和職責以及費用安排，藉此加強各銀團資本市場中介人之間的問責性和遏止不當行為。

另外，該會提出「兼任保薦人」的建議，在首次公開招股上，規定至少須有一名整體協調人同時擔任保薦人，而這名保薦人必須獨立於發行人。證監會指出，包銷費用遠高於保薦人費用，但保薦人通常會承擔重大成本，顯示費用與擔任保薦人的成本及職責並不相稱。

為了實施建議的準則，經考慮所有諮詢意見後，證監會和聯交所將會共同對《上市規則》作出修訂。

證監會行政總裁歐達禮表示，香港是全球最大規模的集資中心之一，因此務必促進負責安排發售的人士遵守嚴格的行為標準。「我們為了向參與證券發售的中介人提供清晰的操守指引而提出的各項建議，與國際監管標準相符，並將加強投資者對本港市場的信心。」

諮詢文件內容列出多個問題，包括近年大部份發行人在刊發招股章程或掛盤冊停止開放前不久，才決定費用安排，令國際發售的包銷商（銀團成員）可在最後一刻加入。發行人亦會因銀團成員有能力支持非常進取的定價而對其加以獎勵。令重點放在在所獲取的認購指示數量，需求推高發售定價，但未能在第二市場的買賣中持續。

證監會表示，不論是債券還是股票市場，給予投資者的優惠待遇或回佣並不罕見，此舉會破壞對投資者的公平待遇。在部份個案中，銀團成員試圖在未事先徵得聯交所同意的情況下，將首次公開招股的股份，分配給與其有聯繫的客戶，因而違反了聯交所的規定。

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