可能太耐冇一班人傾計，又可能係飢餓行銷法力無邊，所以Clubhouse突然殺出重圍，個個周圍求invitation code，聽聞一個invitation已經炒到上幾百蚊。

佬編好彩叫做掹車邊拎到個code，總算無白費這些年儲下來的社會資本。但連續幾晚收聽，come on man，啲香港房真係好鬼無聊囉。

先不說那些長期出現的感情叫春房、小圈子圍威喂房，所謂的「無聲房互follow」是甚麼玩法？或者大家只是寂寞太久，想要靠螢幕上的followers數字取暖。

入返正題，Clubhouse這種Audio only的玩法，在香港玩得最好的，應該是紅van與的士佬的那些即時語音通訊台。佬編見識少，還記得有次搭過海紅van坐最前，才知道司機之間早已有一套媲美F1賽車的radio系統。

紅隧口邊個位塞、隧道出口邊條線最快、邊個counter收錢慢等等，統統都在司機大佬的計算之中，完美體現他們以分秒作為單位的車手人生。

但competitive不足以全面形容這班司機，team spirit才是他們賴以成功的主因。只見一句「喂阿狗等埋我」，紅van二號就會幫手係隧道口卡位俾佢攝。如果可以的話，我真心希望他們可以開間房，俾佬編這等weekend driver學下嘢。

另一個現在Clubhouse的弊病，是太和平了。難得這個平台暫時還未有大台，希望可以各位都可以更踴躍開房，儘管set一些比較敏感的topic，例如「反領polo都係人渣，Change my mind」、「Barbour shop style係變種MK仔」、「太大隻唔好睇」，等等。

每間罵戰房，除了moderator之外，其他人一律平等，理得你現實是甚麼主持、作家，入得嚟就開片，越亂越好。大家以真面目視人，比起聽幾個KOLs無聊吹水一定有趣得多。到時你可能會聽到佬編周圍開戰，但你不會知道我是誰。

至於第三種房，佬編今朝有幸聽到，但好像有點敏感，所以不在這裡講太多，只可以講是一間廣東話房，有緣人自然知道我講甚麼。聽到一半，手痕click出去睇下其他房，竟意外地見到一間叫做「有人因为clubhouse喝茶了么？」的房。

Well，希望有生命力的Clubhouse仲可以keep多一兩個星期。

佬訊

https://www.facebook.com/loshunhk/

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