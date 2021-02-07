業績期將至，魏力發現不少股份雖然發出年度盈警，但如以環比分析，下半年較上半年已見大幅改善，故雖名為盈警，但可以盈喜視之。

筆者1月8日在網台節目推介的東江集團（2283），由當時2.5元起步，最高升至上日的3.9元，1個月累漲56%。該股上周五晚發盈警，預期2020年度溢利將按年下跌不多於35%，即不低於1.96億港元。通告指出，下半年淨利潤顯著改善。魏力從以下兩點再作分析：

一：估值因素。如2021上半年淨利潤能維持2020年下半年的水平（機會頗高），過去12個月盈利將達3.1億元，現價預測市盈率為10倍，「見光死」的風險不高。反之，如經營環境進一步改善，2021上半年能環比多賺15%，12個月盈利將達3.33億元，接近2018年高峯水平，當時股價最高炒上7蚊，現價（3.82元）仍有不少水位。

二：業務憧憬。全球車廠爭相大力發展電動車，東江於汽車業的客戶眾多，包括保時捷、寶馬、平治、豐田、本田、Audi、福特、GM、標緻、雷諾等，在爭取電動車模具定單上有巨大優勢，2020上半年汽車相關產品銷售佔比升至22.3%，連同手機（29.2%）及醫療（19.3%）產品，可謂處於三大高增長行業的風口，前景自然看高一線。

本人為證監會持牌人，持有東江集團財務權益。

魏力

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