信置（083）等發展的觀塘裕民坊凱滙今日發售204伙，其中132伙以價單方式發售，其餘72伙採用「每日招標每日截標」方式，即日起招標至今年4月30日。消息指，項目昨截收約340票。

今早10時半至11時為買家報到時間，隨即抽籤。消息指，共有約60組客到場㨂樓。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，凱滙今日買家出席率達七至八成，料可賣出逾百伙。中原錄最少三組大手客，最大手買家有意斥約3,600萬購兩伙三房戶，其中一伙須支付樓價15%雙倍印花稅。

陳永傑續稱，樓市小陽春持續，過去周末一手錄約440宗，創約7個月新高。預計本月一、二手成交量約7,000宗，為2019年5月後最多，當中二手料達5,000宗，更有機會創近8年新高。

信置聯席董事田少源表示，凱滙已近現樓，料4月獲批滿意紙，5月交樓，商場亦將於4月開幕，觀塘社區成熟，令項目受到用家及投資者歡迎。對於華懋同區安峯開售，田指息口低企，近日一手銷售理想，而多個新盤齊推，令樓市氣氛更熱鬧。

凱滙日前加推的7號價單，涉118伙，折實平均呎價22,638元，相比項目於2018年12月首次推出時折實平均呎價17,388元，賣貴足足三成。

入場單位為5座6樓B室，實用333方呎，一房間隔，折實價770.61萬元，呎價23,141元。值得留意的是，同座其樓上的7樓B室，面積相同，當年折實價僅668萬元，現時低一層反而賣貴約103萬元，加幅15%。

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