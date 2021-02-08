攤開地圖留意4點：伊朗、巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸，此4點即一帶一路中「一路」之著力點。過去多次提及，由於美國的島鏈為遏止昔日蘇中朝共產黨三寶東擴，中國要突圍，便要向西、南兩方馳突。西，就係一帶；南，就係一路。

由中東輸向中國的石油，有80%要經馬六甲海峽。要經馬六甲海峽，就代表會被美國島鏈夾住。明乎此，自然明白上述4點之作用。運油輪從伊朗駛出荷姆茲海峽，旁邊已經係巴基斯坦的瓜爾達港，石油行陸路可以上新疆；若然繼續行海路，斯里蘭卡的漢班托塔港可中途補給然後去緬甸，又咁啱得咁橋，斯里蘭卡因債務而將該港口割讓予中國99年；運油輪到緬甸皎漂港，石油經中緬油氣管道可送至貴州。

所以伊朗、巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸係中國鐵膽，布局成形，將可大幅減少經馬六甲海峽的運油量。緬甸政變一事，據外媒報道中共已擺出態度。聯合國安理會在中國反對下，沒有通過譴責緬甸政變的聲明。官方說法當然係不干涉他國，但對一件事視若無睹，其實代表甚麼。昂山素姬游刃於中美之間，力圖盡量兩面不得失。然而局勢說明，現下不存在食兩家茶禮的空間。

另一邊廂，以色列已經警告美國不要重返伊朗核協議，伊朗近日亦敦促美國爽手啲，嗱嗱臨返回協議。所以緬甸的問題重點在拜登政府，雖然已出聲講兩句，但如果不作為，其實亦係默許。假如結局是這樣：美國在緬甸問題上嚴辭譴責，卻得個講字，然後重返伊朗核協議，逐步解除伊朗制裁，則等同拆除過去的策略。

緬甸軍方宣稱所有動作為查選舉舞弊。譴責緬甸軍方者，往後若因選舉舞弊而讓軍方介入，等於落人口實；默許緬甸軍方所為者，等於和中共持相同立場。但以上都不是最重要，重要的是，從拜登政府處理緬甸問題會看到端倪。

緬甸只是中共尋求突破西方圍堵的其中一個缺口，無論美國如何處理，只要真正去處理，緬甸將成為拜登上任後中美第一個正式角力場；若美國不處理，或只是扮處理，則緬甸會是拜登上任後中美之間第一塊試金石。一旦試出拜登政府乃佛系治國，中共之突圍方略必然更加迅猛，因為只有4年時間。如此島鏈周邊小國4年內隨時會被捲入這波馳突之勢，其重中之重，為麥克阿瑟稱為永不沉沒的航空母艦的台灣。

Mr. Tregunter

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