在新一屆會計師公會理事互選下，被視為「改革派」的鄭中正成功當選會長，打破由建制派壟斷多年的局面。他冀「新人事、新作風」，以更貼地、迫切的方式處理會務。他向傳媒預告，「一人一票」選正副會長的諮詢文件將於兩個月內出台，拖足3年的民選會長工作，終正式拉開序幕。

鄭中正為「會計師二代」，接手由父親創立的國衛會計師事務所，加入公會22年，期內連任理事11年。鄭相信，憑著其在公會多年的經驗，不但幫助會員，亦可推動來年10大重點工作，包括「一人一票選會長」、跟進反洗黑錢的監管指引、會員註冊程序、業界工時長等問題。

鄭中正是當年「一人一票選會長」的發起人之一，視該工作為任內首要任務。他表示，經過3年的商討，民選會長的方案在較早前已呈上理事會；待理事會通過後，不久將向會員展開諮詢，他料會員在這一兩個月內收到有關文件。他續透露，諮詢文件將公開過往3年的工作，並以問卷形式收集各會員意見；雖然鄭預計會有意見分歧的情況出現，但他強調公會十分重視會員的意見。

會計師公會擁有逾4萬名會員，為全港最大的專業團體，鄭中正希望公會不單是一個監管組織、標準制訂者（standard setter），同時可以關注會員發展，增加支援工作，加強歸屬感。鄭中正直言，他是一個開明的會長，樂於接納會員的意見，以更貼地、迫切的為會員解決問題，與歷屆會長處事方式並不一樣。

數碼轉型減少工作量

早前有「Big 4」經理要求下屬連續7日工作，每日工作長達14個鐘，會計師工時長的問題再次引起熱議。鄭中正回應表示，工時長是業界根深蒂固的問題，不能即時可解決。但他認為這不是「洪水猛獸」，公會就此成立督導小組，尋找問題的根源。至於解決方法，他認為數碼轉型是一個方向，從而減少業界的工作量。

過往公會對政治議題甚為避諱，強調政治中立。身為廣西政協委員鄭中正亦貫徹以往做法，他稱理事會內很少談及政治，但如有相關政策牽涉到業界生計就必定會出聲。他認為，理事會內有不同光譜的理事，新血相繼加入令理事會年輕化，這個組合有助公會的發展更平衡及健康。

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