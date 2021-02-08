美股三大指數延續上周升勢，道指升0.6%或196點至31340點﹔標指升0.5%至3906點﹔納指升0.5%至13928點。

最活躍個股Tesla（TSLＡ）升2.2%至871元﹔蘋果（AAPL）跌1.1%至135.3美元﹔Amazon（AMZN）跌0.5%至3331美元。

而今日焦點盡在Bitcoin，受Tesla計劃接受以Bitcoin作為付款方法，以及買入15億Bitcoin的消息帶動，Bitcoin急升逾一成至45,000美元。

相關Bitcoin概念股紛紛飆升，其中Bitcoin ETF（GBTC）升14%﹔Marathon（MARA）、Bit Digital（BTBT）及Riot Blockchain（RIOT）分別升20%、10%及18%。

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