《界面》引述長城汽車（2333）內部消息人士透露，長城汽車近期或將進軍晶片產業，可能戰略投資國內知名汽車智能晶片創業公司——地平線。雙方可能還將在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。受到該消息及昨日公佈1月銷量按年增長73%刺激，長汽股價上升8.6%，報25.25元。

長城汽車向《界面》回應投資晶片行業時稱：「戰略投資地平線，長城汽車將在智能化領域與地平線領先的汽車智能芯片、算法相結合，共建智能網聯生態及產業，加快公司轉型。」

報道引述知情人士透露，長城汽車戰略投資地平線將在兩方面展開。在研發層面，長城汽車可以依托在汽車製造領域的領先技術與開發經驗，同時地平線則在人工智能、車規級AI晶片、視覺感知、高精地圖、語音技術等領域具有技術儲備。雙方在高級輔助駕駛ADAS、自動駕駛、智能座艙多模態交互、軟件定義汽車等方面為重點進行合作。

在產品層面，地平線則可以基於長城汽車需求，提供「晶片+算法+雲」的整體智能汽車方案，包括智能駕駛AI處理器、自動駕駛計算平台、視覺感知算法、多模態交互、地圖眾包和定位等。

根據資料顯示，地平線為全球首家基於深度學習技術的汽車智能晶片創業公司。其自主研發汽車智能晶片，也是目前國內唯一實現汽車智能晶片前裝量產的科技企業。

目前該公司已經擁有L2-L3級的「智能駕駛+智能座艙」晶片方案的完整產品佈局。未來面向 L3/L4 級別自動駕駛，地平線還將推出征程5晶片（Journey 5）。

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