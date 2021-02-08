樓市轉旺，「蟹貨盤」仍要蝕讓。前地監局主席陳韻雲旗下跑馬地成和道服務式住宅V Happy Valley，再有二手業主劈價離場。市場消息指，項目高層A室，實用面積333方呎，一房間隔，業主原本叫價800萬元放盤，疫市下減價40萬元，以760萬元售出，呎價22,823元。

資料顯示， 上址原業主於2013年以890萬元買入，持貨8年賬面貶值130萬元或15%，若連釐印費及佣金等支付，估計實際蝕讓約170萬元。

V Happy Valley樓齡約25年，二手買賣幾乎單單蝕，對上一宗成交已是去年7月，為低層B室，面積相同，當時成交價637.5萬元，較原業主2015年買入價699.8萬元低62.3萬元。

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