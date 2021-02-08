自國安法實施後，陸續有金融機構宣布撤離香港，引起外界對香港國際金融中心地位的關注。金管局總裁余偉文最新於《匯思》撰文回應指，對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個别市場。據該局了解，當中有部分退出本港市場或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致，但同時看到新的金融機構落戶香港，認為「機構進場退場對於國際金融中心是常見的事」。

他並指，香港資本市場發展蓬勃，股票通與債券通的交易量增長强勁，反映香港作為連接內地與國際市場的門戶地位穩固，相信未來還會有更多的發展和突破，包括大灣區跨境理財通和債券通項下的南向通正密鑼緊鼓籌備中。

余偉文：香港未出現資金外流

他又指出，香港並未有出現資金外流，反而資金是淨流入，倘若資金持續流出，港元匯率應會轉弱，銀行存款亦會減少。

港元匯率在2020年一直處於強方，且由於資金持續流入，強方兌換保證自去年4月以來共觸發85次，金管局從市場買入500億美元，是自2010年以來金額最高的一年。此外，銀行存款總額在2019及2020年均告上升，2019 年錄得2.9% 按年增長後，2020年再升5.4%。

至於有關港人開設離岸賬戶以便調走資金，他認為香港的私人財富管理業務持續增長，香港私人銀行的資產管理規模（AUM）在2019年上升19%。根據主要私人銀行提供的初步數據，2020年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。

據金管局從零售及私人銀行所得的資料亦顯示，開設離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但2020年已大致回穩。余偉文指，資金淨流入的現象也反映出，即使開設離岸賬戶，但實際轉移的金額並不顯著。

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