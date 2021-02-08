積金局公佈，截至去年12月底 ，強積金總資產值約11,400億元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元淨投資回報，年度淨回報為11.7%，自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但全年強積金的總資產值仍見穩健增長，並連續兩年錄得雙位數的年率化回報，反強積金制度長遠經得起考驗。

去年六類強積金基金均錄得正回報，當中股票基金和混合資產基金的回報分別為15.1%及13.2%，債券基金的回報更按年增加3.5個百分點至7.7%，成為去年回報增幅最多的基金類別。至於預設投資策略的核心累積基金及65歲後基金去年整體回報分別為12.3%及8.8%。

鄭恩賜續提到，若計劃成員對投資感到艱深或沒有時間投資，最適宜選擇預設投資策略，又提醒計劃成員強積金是一項長達三、四十年的長線投資，期間無可避免會遇上金融市場的短期升跌，應根據可承受風險水平、人生階段等，作出合適的投資配置，切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。

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