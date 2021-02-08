「超人」李嘉誠近年有份投資的WELL Health Technologies Corp(TSX: WELL)，宣佈已經進入協議，以每股4美元全數收購CRH Medical Corporation(TSX:CRH, NYSE:CRHM)所有股份，交易作價達3.69億美元。WELL Health同樣宣佈以每股9.8加元配股，籌集2.95億加元，當中包括機構投資者以及個人投資者李嘉誠。其作價較過去5日平均價有近25%溢價。

CRH為提供腸道科醫生，主力以創新產品及服務醫腸胃病人，包括為接受內窺鏡手術的患者提供麻醉服務，其服務範圍為美國13個州的69間診所，每年經手440,000病例。該公司亦與近3200名腸道科醫生有往來，另亦有640名麻醉師。

Well Health總部位於加拿大的溫哥華，公司主要通過收購診所和電子病歷提供商，並通過人工智能和大數據等科技手段提高診所的效率，致力將加拿大極度分散的初級醫療市場帶入數碼時代。

事實上，李嘉誠似乎極看好這間公司，過去多次增持WELL Health，而該公司股價亦沒有讓他失望，公司股價今日再爆升21%，至9.75加元，較其52周低位1.2加元已經爆升7倍。

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