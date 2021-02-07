【本報訊】據內地傳媒報道，抖音起訴騰訊（700）壟斷案獲北京法院受理，成為內地首宗互聯網平台之間的反壟斷訴訟。國務院反壟斷委員會正式發佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，列明平台內經營者在競爭性平台間進行「二選一」，有機會構成濫用市場支配地位行為。

內地自去年底公佈反壟斷指南，隨後抖音於上周向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。內媒報道，抖音起訴騰訊（700）壟斷案獲北京法院受理。

國務院公佈反壟斷指南

抖音指控騰訊透過旗下平台微信（WeChat）及QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」；申請法院判令騰訊立即停止壟斷行為及刊登聲明，且申索經濟損失及合理費用賠償9,000萬元人民幣。騰訊當時否認相關指控，認為字節跳動「惡意誣陷」。

另外，內地國務院正式公佈反壟斷指南，指懲罰性的措施如屏蔽店舖、搜索降權、流量限制、技術障礙一般可以認定構成限定交易，至於「二選一」則為濫用市場支配地位限定交易行為；激勵性措施如補貼、折扣、優惠、流量資源，亦有機會是限定交易行為。而向不同用戶收於不同價錢的「大數據殺熟」則可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

執法機構可根據《反壟斷法》規定作出決定，對不予禁止的經營者附加限制性條件，包括剝離有形資產、剝離知識產權、技術、數據等無形資產或者剝離相關權益等結構性條件等。

委員會指出，反壟斷執法機構鼓勵參與橫向壟斷協議的平台經濟領域經營者，主動報告有關情況並提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為並配合調查。對符合寬大適用條件的經營者，可以減輕或者免除處罰。