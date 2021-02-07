中美矛盾持續，美資公司信安（Principal）在香港及內地均有業務，惟管理層指美國制裁未對其業務造成影響，仍然對香港及大灣區前景「非常樂觀」。集團有信心繼續擴展中港業務，包括受惠於「跨境理財通」即將推出，本港強積金基金亦可望參與其中。

美國限制美國機構或人士投資個別中資股，美資機構頓成磨心，早前管理盈富基金 （2800）的道富環球就一度宣佈停止投資受制裁股，但事隔一日即轉軚。

信安同樣作為美資基金管理人，除了在港擁有強積金業務，並於2005年與建行（939）及中國華電集團在內地合資成立建信基金管理，信安持股25％。被問及美國制裁對其中港業務的影響，亞洲區總裁張維義指，集團在全球多個地區擁有業務，並非首次面對國與國之間的衝突，雖然現時作為美資機構在大灣區營運較敏感，但一直有與監管機構保持溝通，又強調「 不會落井下石，只會雪中送炭」。

他指，監管政策並非沒有彈性，機構有空間處理問題，大前提是保障客戶不受影響，重申集團中港業務暫時均未有受制裁事件影響，亦未有計畫改變在內地以合資企業營運的模式。

信安亦繼續看好未來香港及大灣區發展前景，張維義舉例指，隨著「跨境理財通」即將推出，可以研究透過以基金中的基金（Fund of Funds）方式，讓內地資金投資於在香港成立的強積金基金，惟細節仍有待監管機構公布及與業界磋商。

他續指，本港有不少高質素的強積金基金，透過跨境理財通，相信可以吸引內地及澳門的退休基金及保險資金進行長遠投資。

至於香港強積金業務方面，信安國際北亞地區行政總裁鄭樹明指，期待「積金易」平台（eMPF）推出後，可以推動更多電子化服務，又指會積極留意業務擴展機會。

截至去年底，信安香港資產管理規模達1,050億港元（計及所有基金及強積金業務）創新高，強積金市佔率排名第六；建信基金管理資產管理規模則達1,184億美元（約9,180億港元）。

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