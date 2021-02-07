貴金屬當中，白銀經常是被遺忘的一個品種，不過自從「r/wallstreetbets」（WSB）上周挾白銀淡倉後，價格一度上漲，甚至本地白銀實貨供應商，亦得到大量客人致電，甚至是刻意買一條銀條。

帝鋒金融集團董事總經理李俊亨接受本報訪問時表示，銀價上星期一由每盎司約26美元飆升至超過29美元，即接獲大量客人來電查詢，亦有不少客人親身上舖買銀條，估計客量較平常多了一半，惟銀價翌日開始回落，客量亦隨之回復正常。截至周五，現時1公斤銀條價值約7,800元。

對於有外國網民指現時實物白銀短缺，銀價有望炒上，李俊亨表示，上星期一銀價爆升，實物白銀的確一度出現短缺，但市場消化消息後，白銀供應已回復正常，強調一向有穩定的實銀貨源。

過去數天，銀價雖反覆回落，最新僅26.6美元，挾倉消息已經完全消化。但李俊亨認為白銀的工業用途相當廣泛，因此升值潛力很高，適合長期持有。他解釋，白銀的導電性與導熱率很高，且有良好的延展性，僅1克重的白銀可拉成過千米的細絲，而製造太陽能板、醫療用品和音響等都需要用到白銀，看好未來市場對白銀的需求。

李俊亨表示，實物白銀一般分兩種，一種是溢價較低的白銀條，另一種則是收藏幣。銀條的設計成本低，基本上只有廠商和公司標誌在上，價值會跟隨銀價升跌浮動；而收藏幣出廠時已有固定價錢，價格只會維持在同一水平，或在此基礎上繼續上升，不會下跌。

收藏白銀 注意四件事

李俊亨補充，投資者買白銀收藏幣須注意四件事，包括銀幣是否有證書、發行量是多是少、背後的故事，以及是否國際認可的鑄幣局出產。他說，若銀幣是由不知名的廠家鑄造，轉賣的價錢會較差，他個人會推介英國、美國、澳洲、加拿大和中國等五大鑄幣局的白銀產品。

至於儲存方面，李俊亨表示，白銀很容易會因為濕度過高、燈光太猛、溫度過低或過高而氧化變色，建議市民收藏實銀時，先放進真空、密封的封套，然後再收進防潮箱。不過他強調，白銀氧化後仍可熔掉再鑄，過程中只會消耗少量白銀，重量基本不變，因此氧化並不影響白銀的價值。

在投機性買盤帶動下，瑞銀最近亦上調白銀6個月目標價格，由29美元升至30美元；年中後將逐步下滑，年底或降至28美元左右。該行預計，銀價短期內可望再次突破30美元，但隨後將快速陷入調整。

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