市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級(OTA)等問題共同約談了Tesla（美：TSLA）旗下特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

Tesla盤前升幅一度收窄，現升0.12%，至853.22美元；及後快速反彈，最新升1.5%。Tesla回應指，將徹底調查中國消費者反映的問題，加強檢查。

在上海設海外首個超級工廠

Tesla一直致力發展中國市場，更於2019年開始在上海建造海外首個超級工廠，同年年尾向首批員工正式交付Model 3，於去年10月底已經宣布向歐洲出口汽車，有7,000輛中國生產的Model 3裝船銷往德國、法國、意大利等歐洲國家。根據公司最新季報，上海超級工廠每年可以生產45萬輛Model 3和Model Y，而去年Tesla共生產約51萬輛電動車。

據車聯會，Tesla的電動車銷量為13.8萬輛，僅次於上汽（滬：600104），位居中國第2，而主要競爭對手蔚來（美：NIO）的銷量為4.3萬輛，位居第7，小鵬汽車（美：XPEV）和理想汽車（美：LI）則不在首10名。

另外，Tesla在今年元旦日宣佈內地國產Model Y正式上市，當中，高性能版售價較原來大降超過16萬元（下同、人民幣），Model Y長續航版起售價為33.99萬元，此前為48.8萬元，下調14.81萬元，車輛於1月開始交付；而Model Y Performance高性能版起售價為36.99萬元，此前為53.5萬元，下調16.51萬元，預計今年第3季開始交付。

去年內地曾瘋傳Model 3公路起火影片

去年8月，在內地網上曾流傳一段Model 3在公路起火的影片。當時車身冒出濃煙，其後有消防員在場對其射水滅火，有人懷疑該輛電動車電池自燃，惟Tesla事後否認是自燃，並表示事故是由於車輛在高速行駛過程中，與一個金屬角鐵狀的路面拋灑物發生碰撞，造成底盤及電池嚴重受損引起車輛起火。Tesla於2019年在上海亦發生起火事件。

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