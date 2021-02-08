據官媒《中新網》，騰訊（700）在農曆新年前向員工發出每人100股騰訊股票作年終獎金，按騰訊現價739.5元計，市值近7.4萬元。惟騰訊表示不是所有員工都有，並指今年計劃對有特別貢獻的員工贈送100股作「同心同行獎」。

直至去年9月尾，騰訊有77,592名員工，按年增加27.5%，按季增加9.7%。

過去騰訊曾多次以公司股票獎勵員工，於2017年7月，騰訊發行合計約1,787萬股新股，獎勵10,800名員工，約佔當時員工約26.5%； 於2016年尾，騰訊向每位員工獎勵每人300股公司股票，作為公司成立18週年的特別紀念，當時員工約有38,775名，每手約1.9萬元，涉資約22億元。

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