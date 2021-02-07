【本報訊】樓市氣氛轉旺，二手貼市價放盤買少見少，近日不少屋苑已出現排隊睇樓盛況。昨日市場瘋傳，將軍澳維景灣畔一個兩房單位，因為租客突然願意開放單位參觀，即吸引逾10枱客參觀，令到大批準買家逼爆地下大堂。

兩房即日795萬賣出

利嘉閣蔡庭勇稱，維景灣畔13座低層H室，實用503方呎，兩房間隔，業主去年12月已放盤，當時叫價835萬元，由於有租客居住不能睇樓，故即使上月減價至800萬元，仍未能售出。直至昨天，租客才肯開門畀睇樓，但限時一小時，故各大代理行即時「吹雞」，「叫晒啲客去睇樓」，逾10枱客谷埋同一時段排隊睇樓，逼爆該座大堂，形容「好似輪街症」。

他稱，單位即日以795萬元賣出，呎價15,805元，價錢算是理想，因為滙豐估價只是743萬元，比估價賣貴52萬元或7%。業主2017年底以281萬元買入上址，現沽貨賬面獲利514萬元，升值1.8倍。

臨近傳統農曆新年，二手成交續旺。中原及美聯統計的十大屋苑，過去周末各錄17及21宗成交，按周升54%及23%。中原陳永傑稱，本周末一手新盤銷情報捷，周六單日錄逾400宗一手成交，創逾七個月新高，部份向隅客率先回流二手市場。

另外，沙田河畔花園重上500萬元，A座中層1室單位，實用269方呎，以505萬元成交，創屋苑近三個月新高，並較估值貴一成。