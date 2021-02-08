投資騙局五花八門，微信女猖獗到假扮股評人畀貼士，搞到業界頭都痕埋。證監會之前已經講明調查緊，仲凍結相關證券戶口，但最近罕有地搵嚟《經濟日報》專欄作家石鏡泉、訊匯證券行政總裁沈振盈、香港股票分析師協會副主席郭思治同輝立證券董事黃瑋傑宣傳，提醒散戶唔好輕信任何貼士。

佢哋四位喺片中預告，嚟緊會喺證監會同警方Facebook 同大家分享點樣認清投資騙局。沈大師同黃師傅提醒大家，尤其小心喺社交平台被唱好嘅股票，或者盜用知名股評人相片喺群組招搖撞騙嘅人。雖然唔知分享係咪好似Hashtag咁講到咁高質，但睇下都無妨嘅。

其實片中四位都試過被人冒認派冧把，其中以「藤條水喉通教仔論」出名嘅石Sir之前講過，有微信女冒認佢推介濠江機電（1408），但件事呈現出嚟就顯得貽笑大方，石Sir推介嘅冧把有幾多人真係會信，華華都有啲疑惑。Anyway，證監會今次嘅組合係有趣嘅，希望宣傳效果都OK啦！

李華華

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