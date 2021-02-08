阿里（9988）主要股東軟銀（Softbank）公佈，截至去年尾季度純利升20倍至1.17萬億日元（約110億美元），首3季純利達到創紀錄的3萬億日元（約282億美元），因旗下願景基金的投資收益理想，受外賣速遞平台DoorDash、Uber等股票股價上升所帶動。

軟銀集團主席兼行政總裁孫正義在業績發佈會表示，一直有與阿里創辦人馬雲保持聯絡，並指馬雲喜愛繪畫，經常送贈其畫作予他，但他亦每日在睡前會用30分鐘畫畫，惟暫時沒有勇氣展示其畫作給馬雲看。

軟銀為阿里的早期投資者，在2000年初已投資2,000萬美元，現時為阿里大股東，持有約25%股權。馬雲在2007年加入軟銀董事會，並於去年6月25日退出。

阿里第三季業績在日前出爐，非通用會計準則（non-GAAP）純利優於市場預期，達592.07億元（人民幣．下同），按年升27%。不過，自阿里旗下的螞蟻IPO於去年11月「撻Q」後，市場最關注的是管理層如何處理政治關係。阿里管理層表示，無法全面評估螞蟻不確定性對集團影響。

阿里全日跌0.62%，至126.4元；美股盤前跌0.55%，至264.2美元。

阿里公佈年貨數據 自熱火鍋銷量升15倍

內地今年因武漢肺炎，興起「就地過年」。阿里巴巴（9988）公佈一系列營運數據，旗下淘寶天貓在今年1月20日的自熱火鍋銷量按年升15倍；火鍋底料按年升5.43倍；老乾媽辣椒醬銷量按年升2.22倍。

另外，醫美產品銷量升4.77倍。淘寶天貓的健身類商品在1月20日至1月25日期間，較去年12月同期的成交額升9.68倍。從1月20日至2月4日，淘寶上「年貨」的搜索量按年升23倍。

農曆新年期間，「宅度假」（Staycation）亦日趨流行，在1月25日至31日期間，旗下飛豬平台上預訂農曆新年假期的高級酒店訂單量按月升逾90%，民宿訂單量增長了83%。高德地圖在農曆新年酒店預訂訂單中，選擇本地或周邊酒店的用戶佔逾80%。

阿里旗下菜鳥網絡的數據顯示，1月20日至31日期間，從縣區寄往北京、上海、廣州、深圳、杭州五個城市包裹數按年增長20%以上，當中上海升近30%。天貓超市聯合菜鳥在重點城市招聘超過10,000名擔任倉務、送貨、機械操作及其他職務的員工。

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