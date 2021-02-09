證監會表示，向富途證券國際（香港）及名匯證券發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年3月至10月期間，兩家香港上市公司股份進行的市場操縱活動。有關調查仍在進行中。

網上股票騙局近兩年非常猖獗，除「微信女」騙局外，亦有騙徒假扮「股票導師」及著名股評人，發佈假「貼士」誘導散戶買入細價股。證監會早已高度關注，去年表示正調查相關操縱市場個案，並加強投資者教育，近日就找來多名股評人拍片宣傳，提醒散戶不好輕信任何貼士。

打虎猛將親落區教育散戶

證監會法規執行部執行董事魏建新今日更罕有親自「落區」，聯同警方反詐騙協調中心及商業罪案調查科總警司黃志光等人到深水埗，派發宣傳單張，提醒市民有關騙徒在社交平台上「唱高散貨」和冒認投資專家等行騙技倆。

本報統計2020年3月至10月期間大跌股份，疑似涉及騙局的股份最少有15隻，包括天任集團（1429）、股捷心隆（2115）、縱橫遊（8069）、中國宏光（8646）、Rimbaco（1953）、偉源控股（1343）、人和科技（8140）、濠江機電（1408）、高鵬礦業（2212）、LFG投資控股（3938）、中國卓銀（8039）、森馬（1953）、途屹控股（1701）、宏安地產（1243）及生興控股（1472）等

證監會表示，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。有關限制通知書禁止這兩家經紀行於該等交易帳戶的價值達到某個數額時，在沒有事先取得證監會的書面同意情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產。

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